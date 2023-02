Confira a previsão do tempo para o final de semana

SIGA O SCA NO

Previsão do tempo

Sexta-feira (10/02)



O Tempo volta a ficar estável, mas a combinação do calor com a alta umidade atmosférica, induzem à formação de áreas de instabilidades que causam pancadas de chuvas ocasionais, principalmente nos setores noroeste, norte e nordeste a partir da tarde. Temperaturas em elevação.

Sábado (11/02) e Domingo (12/02)



Devido a passagem de uma frente fria pelo oceano Atlântico, ocorrerá um aumento da instabilidade no estado de São Paulo. Como consequência, chuvas e trovoadas, com intensidades moderadas/fortes, são esperadas no final de semana. Temperatura máxima em ligeiro declínio.

Fonte IPMET

