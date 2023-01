A atuação de uma massa de ar quente e úmido, sobre o estado de São Paulo, mantém a condição para formação de pancadas de chuva em áreas isoladas, que podem ocasionar temporais pontuais, com chuvas fortes e acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, principalmente no decorrer do período da tarde e da noite. A nebulosidade permanece variável (sol entre nuvens) e as temperaturas elevadas. (IPMET)