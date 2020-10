Confira a previsão do tempo para o final de semana

Frente fria se deslocou para o Rio de Janeiro e durante o fim de semana, as áreas de instabilidade enfraquecem bastante sobre o estado de São Paulo e a maioria das regiões paulistas não terá chuva. Nesta sexta-feira (9) pode chover em São Carlos e temperatura máxima não deve ultrapassar os 29ºC, segundo o IPMET de Bauru.

O domingo será com predomínio de sol no estado de São Paulo, com temperatura agradável à noite e o amanhecer, e calor no interior à tarde.

Com informações do Climatempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também