Confira a previsão do tempo para o final de semana

Domingo (26/07) Uma nova frente fria propaga-se pelo oceano Atlântico e atinge o litoral do estado de São Paulo, onde causa o aumento da nebulosidade e chuvas fracas ao longo do dia. Nas demais regiões paulistas, não há mudanças significativas nas condições do Tempo, que segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Temperaturas estáveis.