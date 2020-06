Confira a previsão do tempo para o final de semana

Massa de ar mais seco atua no estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com predomínio de sol, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Temperaturas elevadas.

Domingo (14/06) Nova frente fria desloca-se pelo oceano Atlântico, na altura do litoral do estado de São Paulo. Como consequência, a previsão é de céu nublado, com chuvas e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, com chuvas em pontos isolados. Temperaturas em ligeiro declínio.