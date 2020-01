Crédito: Divulgação

Entre sexta-feira e domingo, a condição de instabilidade permanece no estado de São Paulo, devido à formação de um sistema de baixa pressão no centro-sul do país, que favorecerá a propagação de áreas de instabilidade sobre o estado. Com isso, a previsão para o período é de sol entre nuvens e com áreas de chuvas e trovoadas isoladas que ocorrem, principalmente, entre a tarde e noite.

