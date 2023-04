SIGA O SCA NO

Quinta-feira (20/04) até Domingo (23/04)

Sistema de alta pressão, com massa de ar seco e frio associada, atua sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável com céu claro a poucas nuvens e com baixas temperaturas até sábado, onde começam a subir gradativamente.

Fonte IPMET

