Confira a previsão do tempo para o feriado de Ano Novo

Crédito: Imagem de Heiko Stein por Pixabay

Dia 31/12/2019: Dia abafado no estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado, e com previsão de pancadas de chuva isoladas no decorrer da tarde e noite. Temperaturas elevadas.



Dia 01/01/2020: A nebulosidade aumenta no estado de São Paulo e áreas de chuvas com trovoadas isoladas se formam ao longo do dia, devido a proximidade de uma nova frente fria que desloca-se pelo oceano e deve atingir o estado paulista durante a quinta-feira (dia 02).

IPMET

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também