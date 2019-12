Terça-feira (31/12) e Quarta-feira (01/01)



O Tempo permanece com sol e céu parcialmente nublado em todo o estado de São Paulo. Pancadas de chuvas com trovoadas isoladas são previstas a partir do período da tarde. Aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas, ocorre no final da tarde de quarta-feira, a partir do sul e oeste do estado, devido à aproximação de uma nova frente fria, que avança pelo oceano e atinge o estado paulista na quinta-feira.