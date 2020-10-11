Confira a localização dos radares nesta segunda-feira

NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (12/10), FERIADO NACIONAL, QUE MARCA O DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, PADROEIRA DO BRASIL, OS RADARES NÃO ESTARÃO OPERANDO.
NA TERÇA-FEIRA (13/10) OS RADARES ESTARÃO OPERANDO NOS SEGUINTES LOCAIS:
RADAR 1 - AVENIDA JOÃO DE GUZZI X RUA MARCOS VINICÍOS DE M. MORAES - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H;
RADAR 2 - RUA JOAQUIM RODRIGUES BRAVO (CENTRO/BAIRRO) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 50 KM/H;
RADAR 3 - AVENIDA COMENDADOR ALFREDO MAFFEI (BAIRRO/CENTRO) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H.
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