Confira a localização dos radares nesta quinta-feira

NA SEGUNDA-FEIRA (2/11), FERIADO DE FINADOS, NA TERÇA-FEIRA (3/11), PONTO FACULTATIVO E NA QUARTA-FEIRA (4/11), ANIVERSÁRIO DE SÃO CARLOS, OS RADARES MÓVEIS NÃO ESTARÃO EM OPERAÇÃO.
JÁ NA QUINTA-FEIRA (05/11) OS RADARES ESTARÃO OPERANDO NOS SEGUINTES LOCAIS:
RADAR 1 - AVENIDA BRUNO RUGGIERO FILHO (BAIRRO/SHOPPING) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H;
RADAR 2 - AVENIDA COMENDADOR ALFREDO MAFFEI (BAIRRO/CENTRO ) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H;
RADAR 3 - RUA MIGUEL PETRONI (RODOVIA/CENTRO) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H.
comments powered by Disqus