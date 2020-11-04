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Cidade

Confira a localização dos radares nesta quinta-feira

04 Nov 2020 - 18h00
Confira a localização dos radares nesta quinta-feira -
NA SEGUNDA-FEIRA (2/11), FERIADO DE FINADOS, NA TERÇA-FEIRA (3/11), PONTO FACULTATIVO E NA QUARTA-FEIRA (4/11), ANIVERSÁRIO DE SÃO CARLOS, OS RADARES MÓVEIS NÃO ESTARÃO EM OPERAÇÃO.
 
JÁ NA QUINTA-FEIRA (05/11) OS RADARES ESTARÃO OPERANDO NOS SEGUINTES LOCAIS:
 
RADAR 1 - AVENIDA BRUNO RUGGIERO FILHO (BAIRRO/SHOPPING) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H;
 
RADAR 2 - AVENIDA COMENDADOR ALFREDO MAFFEI (BAIRRO/CENTRO ) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H;
 
RADAR 3 - RUA MIGUEL PETRONI (RODOVIA/CENTRO) VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 KM/H.
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