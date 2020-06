Confira a localização dos radares móveis nesta segunda-feira (1º)

Radar 1 – Avenida Comendador Alfredo Maffei (Centro/Bairro) velocidade máxima permitida de 60 km/h;

Radar 2 – Avenida Bruno Ruggiero Filho (Bairro/Shopping) velocidade máxima permitida de 60 km/h;

Radar 3 - Rua Manoel José Serpa (Centro/Bairro) velocidade máxima permitida de 40 km/h.

São Carlos também opera com quatro radares fixos instalados na avenida Getúlio Vargas, avenida Tancredo de Almeida Neves, avenida São Carlos com rua XV de Novembro e avenida Professor Luís Augusto de Oliveira com avenida Salgado Filho.

