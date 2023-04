Conferência Regional da Advocacia da OAB SP chega à região de São Carlos no próximo dia 28

A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) promove, no próximo dia 28 de abril, em São Carlos, a quarta Conferência Regional da Advocacia de 2023 (CRADV23). O evento será realizado no Hotel The Hill Executive, com a participação de 22 subseções: Américo Brasiliense, Araraquara, Bebedouro, Barretos, Catanduva, Descalvado, Guaíra, Guariba, Ibitinga, Itápolis, Jaboticabal, Matão, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Novo Horizonte, Olímpia, Pitangueiras, Ribeirão Bonito, Santa Adélia, São Carlos, Taquaritinga e Urupês.

Também participam as subsedes das OAB SP em Boa Esperança do Sul, Borborema, Colina, Dourado, Iacanga, Ibaté, Irapuã, Itajobi, Sales, Tabapuã e Viradouro. Somente essas regiões reúnem mais de 11 mil profissionais inscritos na Secional.

Em um novo formato, promovido pelo Universo OAB SP – composto pela Ordem paulista, suas subseções, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Escola Superior da Advocacia (ESA) e OABPrev-SP –, o encontro terá discussões voltadas para temas relacionados à transformação do mercado jurídico e das relações sociais, em especial, com o advento da adoção de novas tecnologias, fomentando outras formas de trabalho.

Ao todo, serão 14 encontros por todo o Estado, mais de 220 palestrantes e sete “trilhas de aprendizagem” para diversos públicos do universo jurídico: advogados e advogadas, jovem advocacia, estudantes de Direito, além de diretores e colaboradores da Ordem paulista.

“Planejamos as Conferências Regionais da Advocacia em um modelo que acompanha as mudanças do mundo, que ocorrem em nível exponencial, ao permitir acesso a grandes nomes da advocacia, divulgando temas que impactam diretamente a classe, além de promover uma rede de relacionamento, fundamental para alavancar o sucesso profissional. Nesse sentido, os eventos são excelentes oportunidades de acelerar o conhecimento”, explica a presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini.

‘Trilhas de aprendizagem’

As Conferências Regionais da Advocacia proporcionam diversas atividades, dentro do conceito de “trilhas de aprendizagem”, em que o participante pode, dependendo de seu perfil, acessar os conteúdos mais alinhados com seus objetivos.

“São verdadeiras imersões de aprendizado, inclusive com alguns temas transversais, de suma relevância. Esse é um formato em linha com o universo de suporte e infraestrutura oferecido pela nossa Secional. A entidade está em constante modernização, reorganizando suas atividades, oferecendo mais soluções e benefícios em ‘mundos de serviços’. Todas essas mudanças estão sendo pensadas com foco na agenda da advocacia paulista e nas necessidades da categoria”, destaca a diretora secretária-geral da OAB SP, Daniela Magalhães.

Para a edição de São Carlos, já estão confirmados profissionais renomados, como o professor e advogado especialista em Direito do Trabalho, Otavio Pinto e Silva, no painel “CLT, 80 anos: uma jovem senhora e sua importância no Brasil de hoje”; o professor e advogado especialista em Direito Tributário, Caio Bartine, com dicas de como passar no Exame de Ordem; o presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB SP, Solano de Camargo, que debaterá “Novas tecnologias e o futuro da advocacia”; o presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem paulista, Irapuã Santana, na trilha “Julgamento: perspectiva de gênero e raça”; além das exposições de diretores da Secional, da CAASP, da ESA e da OABPrev-SP.

As Conferências Regionais de 2023 são gratuitas e abertas à comunidade: estudantes de Direito, jovem advocacia, advocacia autônoma, sociedades de advocacia e pessoas interessadas em assuntos do âmbito jurídico.

SERVIÇO

4ª CRADV23

Data: 28 de abril

Horário: 8h às 18h30

Onde: Hotel The Hill Executive - Rua Kenneth Gilbert Herrick, 101, Jóquei Clube, São Carlos (SP)

Inscrições: sympla.com.br/evento/conferencia-regional-da-advocacia-sao-carlos/1958207

