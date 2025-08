Conferência para definir rumos da política cultural municipal acontece neste sábado

Neste sábado, 9 de agosto, São Carlos será palco da 7ª Conferência Municipal de Cultura, evento que acontecerá das 13h às 18h no CEMAC (Centro Municipal de Artes e Cultura), localizado na Rua São Paulo, nº 745. Promovida pela Prefeitura, a conferência é reconhecida como um dos principais espaços de participação democrática voltados à construção de políticas culturais no município.

A conferência reunirá artistas, produtores culturais, gestores públicos e a comunidade para discutir temas estratégicos e propor diretrizes para o fortalecimento e renovação da cultura local. Entre os eixos de debate estão juventude e cultura periférica, diversidade cultural, acesso à cultura, festas populares, patrimônio material e imaterial, indicadores e mapeamento de ações culturais, além da formação de redes colaborativas.

Durante o encontro também será realizada a eleição dos novos representantes da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Cultura, instância responsável pela deliberação e acompanhamento das políticas públicas da área.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, a conferência é um momento chave na consolidação das políticas culturais da cidade. “É um espaço democrático, participativo, que tem como objetivo discutir o futuro das políticas culturais da nossa cidade”, afirmou. “É também um momento importante para eleger os novos representantes do Conselho Municipal de Cultura, fortalecer a comunidade cultural e construir propostas para os próximos anos.”

Severo também destacou a importância da conferência como ambiente de planejamento e articulação de investimentos. “É um momento importantíssimo de fazer um debate qualificado sobre como investir os recursos, em que projetos apostar e como cada linguagem artística pode se expressar. Fortalecer essa rede e esses laços é fundamental”, completou.

A programação inclui rodas de conversa, grupos de trabalho, palestras com especialistas e manifestações culturais da comunidade. Entre os temas prioritários estão a qualificação da agenda do Teatro Municipal, a organização do Carnaval de 2026 e a integração entre as ações da sociedade civil e os projetos públicos de cultura.

“O envolvimento dos agentes culturais, artistas e todos que acreditam no poder transformador da cultura é essencial. Precisamos construir políticas duradouras, em parceria entre o governo e a sociedade civil”, finalizou o secretário.

