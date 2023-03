Conferência Municipal de Saúde acontece neste sábado

Crédito: Divulgação

O Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Saúde, realizam a 11ª Conferência Municipal de Saúde neste sábado, 4, a partir das 8h30, no Hotel Nacional Inn, em evento aberto para participação da população. Durante todo o dia, representantes de segmentos como trabalhadores da saúde, do poder público, prestadores de serviço, entidades conveniadas e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) debatem iniciativas e medidas tendo em vista o fortalecimento da rede de atenção em saúde, sendo enviadas as propostas mais votadas em cada um dos quatro eixos temáticos para a etapa macrorregional.

A secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, convida toda a população a participar e agregar ideias para serem avaliadas e implantadas no município. “A Conferência Municipal de Saúde é um dispositivo importante para que a população auxilie o poder público, em todas as esferas, a elaborar políticas públicas em diversos temas, já que os assuntos são divididos por eixos temáticos. Estas propostas podem ser destinadas à administração municipal, estadual ou federal, pois as propostas vencedoras são encaminhadas para a etapa macrorregional para apreciação e, quem sabe, podem se consolidar como assunto de debate nacional em uma etapa posterior. Será a 11ª edição da Conferência em nossa cidade, a primeira no formato presencial pós-pandemia, e a Secretaria Municipal de Saúde está de portas abertas para debater ideias e implementar as que forem possíveis e que auxiliem na melhoria dos serviços e na qualidade de vida de nossos munícipes. Por isso, convidamos e contamos com o apoio da população neste evento”, discorre Jôra.

Já o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lineu Navarro, destacou a importância do fomento às políticas públicas para o município e, em um plano mais abrangente, à própria administração federal. “A realização da nossa 11ª Conferência Municipal de Saúde, como etapa preparatória da 17ª Conferência Nacional de Saúde, acontece em um momento muito importante da história da saúde pública em nosso país. A Conferência é um momento importante para discutirmos a real situação da saúde, como ela está, o que queremos de novo, quais programas nós queremos que voltem e como queremos avançar no sentido de construir novos direitos para a população para que, efetivamente, os preceitos do SUS, como a questão da prevenção, promoção e recuperação da saúde sejam efetivos para todos aqueles que dependem da saúde pública. Sendo assim, nós estamos chamando a população para que participe deste momento de reconstrução do SUS em nosso país”, disse Lineu.

A programação da 11ª Conferência Municipal de Saúde prevê o seguinte cronograma:

8h30 - Recepção e inscrição dos participantes

9h15 - Mesa de abertura

9h45 - Apresentação cultural

10h - Aprovação do Regimento

10h15 - Palestra e debate com a Prof.ª Drª Maria do Carmo Caccia Brava, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP: "Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia"

11h30 - Trabalho em grupo

13h30 - Almoço

15h - Plenária final com aprovação das diretrizes e eleição dos delegados à conferência macrorregional.

