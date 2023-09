Conferência das Cidades será realizada de 27 a 29 de setembro

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano em parceria com o Comdusc (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano) e a Câmara Municipal de São Carlos, realiza nos dias 27, 28 e 29 de setembro, a Conferência Municipal das Cidades com o tema “Atualidades do Desenvolvimento Urbano”.

A Conferência das Cidades é um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade para discussão de soluções relacionados aos problemas decorrentes da urbanização, portanto é importante que haja participação de todos os segmentos sociais. Durante três dias serão debatidas propostas e soluções voltadas à realidade local.

A Conferência se inicia às 9h da quarta-feira (27/09) discutindo o eixo temático urbanização/planejamento territorial, com palestras de Claudio Bernardes (Secovi) e Lacir Balduco (Graprohab), abrindo espaço para os debates a partir das 11h.

No período da tarde do dia (27/09), às 14h, o eixo temático será meio ambiente/sustentabilidade/acessibilidade com palestras de André Graziano e Cauê Martins (Licuri Paisagismo) e de Fernando Perea, com discussão dos temas às 16h.

Na quinta-feira (28/09), a partir das 9h, será discutido o eixo temático planejamento urbano e social com palestras de Antonio Nigro Falcoski (UFSCar) e de Celso de Oliveira (UFSCar), com abertura para discussão às 11h. Já às 14h, será a vez do eixo temático planejamento/desenvolvimento com palestra de José Roberto (consultor FIA) e abertura para discussões a partir das 15h.

Na sexta-feira (29/09), encerramento da conferência, será discutido o eixo temático meio ambiente/sustentabilidade urbana e rural com palestras de Elisa Rocha/Lara Freitas (Instituto Ecobairro Brasil/ Paisagem Design/Regenerativo) e de Rui Machado (Embrapa) a partir das 9h. As discussões dos temas começam às 11h.

No período da tarde, às 14h, haverá a participação do professor e estatístico Jorge Oishi (Statsol). A partir das 15h será aberta a palavra para os participantes, encerrando as atividades da Conferência.

O engenheiro André Luís Fiorentino, secretário adjunto de Habitação e Desenvolvimento Urbano e coordenador do COMDUSC, ressaltou que a Conferência é um instrumento inserido na formatação do Conselho e deve ser realizada a cada dois anos.

“A Conferência das Cidades tem uma proximidade com o que está estipulado no Estatuto das Cidades e, portanto, cumpre a legislação federal. Uma oportunidade de discutir a cidade, nos aspectos de desenvolvimento urbano, industrial, ambiental, financeiro e nesta conferência o foco será o desenvolvimento ocupacional e o planejamento urbano”, destacou fiorentino.

A Conferência tem como essência conhecer as experiências de outros profissionais para contribuir com a revisão do Plano Diretor do município, com legislação vigente desde 2016 e necessidade permanente de observação e avaliação de como está se dando o crescimento, ocupação e expansão da cidade.

Podem participar, além dos profissionais e entidades ligadas ao setor de urbanismo, a população em geral para apresentar e conhecer propostas de expansão urbana, do convívio entre o urbano e rural, habitações históricas e ocupação.

“Essa é a função da Conferência das Cidades, resgatar de alguma forma informações externas e internas da cidade que nos ajudem buscar uma cidade com qualidade de vida, onde a população goste de viver, trabalhar, estudar. Queremos, portanto, despertar discussões, com propostas e apontar soluções que contribuam para uma revisão consistente do Plano Diretor e consequentemente nos ajudar a definir políticas públicas sustentáveis de urbanização”, finalizou André Fiorentino.

A Conferência que tem com vice-coordenador Fernando Souza Soares será realizada no plenário da Câmara Municipal com transmissão pelo site e pelas redes sociais da Câmara Municipal – Facebook e YouTube – assim como pela TV Câmara.

