Conferência “Acqua – Presente e Futuro” debate desafios hídricos em São Carlos

Nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a Prefeitura Municipal, promoveu a conferência técnica “São Carlos Acqua – Presente e Futuro”, no auditório do Paço Municipal, localizado na Rua Episcopal, 1575 – Centro.

O evento reuniu autoridades, pesquisadores, especialistas, estudantes e representantes da sociedade civil, da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), do SAAE, da Câmara Municipal, Ministério Público e da Prefeitura de São Carlos para discutir temas fundamentais como saneamento básico, desafios ambientais e novas tecnologias aplicadas ao tratamento de água e esgoto.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Netto Donato; do presidente do SAAE, Derike Contri; do vice-prefeito, Roselei Françoso; do vereador Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal; e do professor José Galizia Tundisi, idealizador da conferência.

Na abertura do evento, o prefeito Netto Donato reforçou a urgência de pensar o presente e o futuro da água em São Carlos. “Estamos falando de um recurso vital, que precisa ser tratado com responsabilidade e planejamento de longo prazo. Sabemos que os desafios são grandes, mas também sabemos que a força das parcerias entre governo, universidades, especialistas e sociedade civil é capaz de apontar caminhos viáveis e inovadores. Que esta conferência seja o ponto de partida para um futuro mais sustentável, mais integrado e com mais qualidade de vida para todos os são-carlenses.”

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, parabenizou a iniciativa e destacou a importância do seminário. “Quero parabenizar o prefeito municipal, o presidente do SAAE e o professor Tundisi por proporcionarem um seminário tão importante, onde podemos discutir ações imediatas e também de longo prazo. Em meus 14 anos de vida pública, nunca presenciei um evento voltado exclusivamente para essa questão. Sem água, não conseguimos sobreviver, e é fundamental trazer especialistas, gestores e lideranças para debater políticas públicas voltadas para os recursos hídricos e para que essa discussão esteja também no Plano Diretor da cidade, que cresce a cada dia.”

PALESTRAS

O ciclo de palestras teve início às 9h, com a participação, por videoconferência, da Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Dra. Natália Resende Andrade, que apresentou a palestra “Águas Urbanas”. Durante sua exposição, ela destacou as particularidades hídricas de cada município, ressaltando a importância de um olhar integrado para o saneamento básico, drenagem e resíduos sólidos.

Foram dois dias de intensa troca de conhecimento e debates, com uma programação diversificada que abordou temas como abastecimento de água em São Carlos, controle de perdas, inovações no tratamento de resíduos, índice de saúde hidrossanitária aplicado às cidades inteligentes, contaminantes emergentes, segurança hídrica e integração entre resíduos sólidos e recursos hídricos.

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUTURO

O professor José Galizia Tundisi, idealizador da conferência, destacou os resultados do seminário e o legado do projeto para São Carlos. “Esse seminário foi muito importante porque abordou assuntos fundamentais para a questão da água em São Carlos, não só no presente, mas no futuro. Na discussão final elencamos uma série de prioridades que serão levadas ao conhecimento da gestão municipal, para integrar a discussão de águas ao Plano Diretor.”

O presidente do SAAE, Derike Contri, fez um balanço dos dois dias de seminário e das contribuições para a autarquia. “Foram dois dias de muita troca de conhecimento, uma oportunidade de aprender e enxergar novas possibilidades para a questão hídrica de São Carlos. Este seminário é um compromisso coletivo entre governo, ciência, instituições e cidadãos, para que possamos garantir que a água continue sendo fonte de vida, progresso e esperança.”

