Cônego Aymoré é empossado na Paróquia Santo Antônio em São Carlos

Neste domingo 08 de março, aconteceu a solenidade de posse do novo pároco da paróquia Santo Antônio de São Carlos, o Cônego Aymoré Saturnino Rocha Júnior.

Participaram desta celebração, nosso Bispo Diocesano – Dom Paulo Cezar Costa e seu auxiliar – Dom Eduardo Malaspina. Presentes também muitos padres irmãos no sacerdócio, o Diácono Caio Renato e uma numerosa quantidade de fiéis, além de seus familiares e amigos.

Dom Eduardo fez a proclamação da provisão de posse, e Dom Paulo recordou-nos em sua homilia sobre a importância de enxergar a vida e a Missão com beleza. Deus é Belo e a narrativa da Transfiguração, é a expressão dessa beleza, que se estende sobre a Terra com a ação evangelizadora da Igreja, bem como pela prática da Caridade e a promoção da dignidade humana junto aos Pobres.

Dom Paulo Cezar reforçou sobre a importância do pároco ser o grande incentivador da comunidade paroquial, anunciando a Palavra de Deus, administrando os sacramentos, gastando e desgastando sua vida com Alegria no amor e no serviço, junto do povo que lhe foi confiado.

Ao final da celebração, Cônego Aymoré agradeceu a todos e a cada um, com emoção e bom humor, e recordou as palavras do Papa Francisco que nos diz para acolher com coragem as surpresas de Deus, em nossas vidas.

Em seguida, houve uma calorosa recepção no salão paroquial, momento de Fraternidade e Partilha.

