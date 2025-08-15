Cônego Antônio Tombolatto dedicou mais de 40 anos ao Santuário

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia é uma pequena igreja rural que guarda a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A tradição diz que a imagem foi encontrada intacta sob uma árvore após um incêndio destruidor no bairro da Babilôni - Crédito: divulgação

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia é uma pequena igreja rural que guarda a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A tradição diz que a imagem foi encontrada intacta sob uma árvore após um incêndio destruidor no bairro da Babilônia.

A capela foi construída no local, que hoje recebe romarias e procissões ao longo do ano.

O Cônego Antônio Tombolatto esteve à frente do Santuário entre os anos de 1962 e 2003 e conta que o local só existe porque a população local sempre acreditou que a imagem intacta de Nossa Senhora, encontrada sob uma árvore após um incêndio, foi um sinal divino.

O local onde está o Santuário fez parte de uma sesmaria, com dois mil alqueires de terra, da antiga Fazenda Babilônia, que pertencia ao coronel José Ferreira de Figueiredo. Naquela fazenda existia uma mata de 10 alqueires que, no mês de agosto, sofreu com um incêndio.

Depois que o fogo acabou, as pessoas perceberam que sobrou apenas uma única árvore, verdinha, sem nenhum sinal de que o fogo chegou perto dela. Isso chamou a atenção dos moradores, que, ao se aproximarem, viram que havia uma imagem de Nossa Senhora da Conceição nos galhos.

Todos acreditaram que aquilo era um sinal de Deus e começaram a visitar o local, onde foi construída uma capelinha de pau a pique. O coronel, dono das terras, não gostava daquela romaria em sua fazenda e, por várias vezes, tentou dificultar o acesso das pessoas ao local. Os desentendimentos só terminaram quando a Diocese de São Carlos conseguiu adquirir o terreno, em 1938, mais de 60 anos após o incêndio, relata o Cônego.

Tombolatto ainda fez buscas para tentar descobrir os antigos proprietários da fazenda e, após muito trabalho, conseguiu contato com a neta do coronel, Josiane Davidofi Lessa, que residia em Juiz de Fora – MG. Ela enviou ao padre Tombolatto duas cartas contando as histórias que ouvia de sua mãe sobre o que havia acontecido no local. Relatou o incêndio, as visitas das pessoas e que sua mãe, Maria Nazaret Figueiredo Davidofi, se interessou muito pela história, construindo uma capelinha no lugar onde estava a árvore que resistiu ao incêndio.

Em entrevista a um órgão de imprensa, em 2011, o Cônego revelou que a imagem de Nossa Senhora encontrada na árvore após o incêndio não é a mesma que está no Santuário hoje. Segundo ele, essa imagem foi quebrada por uma criança e o bispo da época, Dom Gastão, mandou buscar uma nova imagem em Aparecida do Norte, que é a que permanece no Santuário.

MORTE NA PANDEMIA – O padre Antônio Tombolatto morreu de Covid-19 aos 93 anos, no dia 29 de abril de 2021, em São Carlos. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia após testar positivo para a doença.

Conhecido como “padre Tombolatto”, o sacerdote, que estava aposentado, ficou por 42 anos à frente da administração da Paróquia Santa Isabel e do Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, onde levantou fundos, através de quermesses e festas, comprou o terreno ao lado da igreja e construiu a Creche Divina Providência para atender crianças carentes do bairro.

Pelo seu trabalho junto à paróquia, Tombolatto foi conduzido pelo bispo ao título de cônego e, posteriormente, de monsenhor. Ele também foi nomeado pároco emérito da Paróquia Santa Isabel.

Antes de falecer, construiu o Oratório Semi-Público Nossa Senhora das Dores, ao lado da casa onde morava, e celebrava missas quase diariamente.

A Prefeitura de São Carlos emitiu uma nota de pesar na qual disse estar consternada, prestando pêsames e solidariedade aos familiares, amigos, paroquianos, clero e à Diocese:

“O sacerdote dedicou 42 anos à Paróquia de Santa Isabel e ao Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Durante todo esse período, teve uma atuação ímpar no trabalho religioso e na assistência social em prol dos mais necessitados. Se, por um lado, há uma perda que a cidade não tem condições de medir, por outro, há também a certeza de que, neste momento, Deus o acolhe de braços abertos por todo o serviço ao próximo que o Cônego Tombolatto sempre prestou.”

