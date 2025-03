Concurso pÃºblico para professor titular do Departamento de Engenharia AeronÃ¡utica

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão realizada em 14/02/2025, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) do dia 21/02/2025 e término às 17 horas (horário de Brasília) do dia 19/08/2025, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 157074, com o salário de R$ 23.039,56 (maio/2024), junto ao Departamento de Engenharia Aeronáutica, na área de conhecimento Engenharia Aeronáutica.

Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio deste link no período acima indicado.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço de Assistência aos Colegiados da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, Avenida Trabalhador São-carlense, 400, bloco E-1, 1º andar, São Carlos, SP, CEP 13566-590 ou pelo e-mail colegiados@eesc.usp.br.

