Concurso da Guarda Municipal de São Carlos entra na quarta fase com exames médicos e toxicológicos

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com o Instituto Nosso Rumo, divulgou a convocação oficial para a quarta etapa do concurso público da Guarda Municipal. Nesta fase, os candidatos aprovados nas etapas anteriores devem passar por exames médicos específicos e toxicológicos, de caráter eliminatório e obrigatório.

O prazo para a realização dos exames se encerra na próxima quarta-feira, 3 de setembro. A lista de convocados, os detalhes sobre horários e locais de apresentação estão disponíveis no site da banca organizadora: www.nossorumo.org.br.

Os convocados precisam se apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade original e vestimenta adequada para a avaliação médica. A não realização ou a entrega incompleta dos exames exigidos resultará na eliminação do candidato.

Entre os exames solicitados estão:

teste ergométrico com laudo;

audiometria e avaliação oftalmológica;

raio-X da coluna lombar;

eletrocardiograma e eletroencefalograma;

glicemia em jejum;

exame toxicológico com larga janela de detecção.

Todos os exames devem ser entregues rigorosamente na data e horário definidos pela organização do concurso.

O processo seletivo da Guarda Municipal de São Carlos oferece 53 vagas e é composto por seis fases, sendo esta a quarta etapa rumo à conclusão da seleção

Leia Também