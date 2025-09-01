(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Cidade

Concurso da Guarda Municipal de São Carlos entra na quarta fase com exames médicos e toxicológicos

01 Set 2025 - 19h28Por Jéssica C.R.
A Prefeitura de São Carlos, em parceria com o Instituto Nosso Rumo, divulgou a convocação oficial para a quarta etapa do concurso público da Guarda Municipal. Nesta fase, os candidatos aprovados nas etapas anteriores devem passar por exames médicos específicos e toxicológicos, de caráter eliminatório e obrigatório.

O prazo para a realização dos exames se encerra na próxima quarta-feira, 3 de setembro. A lista de convocados, os detalhes sobre horários e locais de apresentação estão disponíveis no site da banca organizadora: www.nossorumo.org.br.

Os convocados precisam se apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade original e vestimenta adequada para a avaliação médica. A não realização ou a entrega incompleta dos exames exigidos resultará na eliminação do candidato.

Entre os exames solicitados estão:

  • teste ergométrico com laudo;

  • audiometria e avaliação oftalmológica;

  • raio-X da coluna lombar;

  • eletrocardiograma e eletroencefalograma;

  • glicemia em jejum;

  • exame toxicológico com larga janela de detecção.

Todos os exames devem ser entregues rigorosamente na data e horário definidos pela organização do concurso.

O processo seletivo da Guarda Municipal de São Carlos oferece 53 vagas e é composto por seis fases, sendo esta a quarta etapa rumo à conclusão da seleção

