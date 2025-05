Conclave: cardeal com passagem por São Carlos integra lista de favoritos a ser novo papa

Dom Sérgio da Rocha - Crédito: Assessoria de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil

O tão aguardado Conclave para a escolha do novo líder da Igreja Católica teve início na madrugada desta quarta-feira (7), no Vaticano. Este é o maior conclave em número de cardeais votantes da história, reunindo 133 religiosos de todo o mundo, entre eles, sete brasileiros.

Entre os brasileiros, destacam-se dois cardeais que possuem forte ligação com São Carlos: Sérgio da Rocha e Paulo Cezar Costa. Dom Sérgio, de 65 anos, foi ordenado em São Carlos, onde também comandou as paróquias de Santa Eudóxia, Água Vermelha e São Judas Tadeu. Atualmente, é arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. Além disso, atuou como diretor espiritual, professor e reitor do seminário diocesano de Filosofia de São Carlos. Ele está na lista de favoritos a ser o novo papa, segundo a imprensa francesa.

Dom Paulo Cezar Costa, de 57 anos, é o atual arcebispo de Brasília e esteve em São Carlos entre os anos de 2016 e 2020. Natural de Valença (RJ), Dom Paulo cursou Filosofia e Teologia em seminários no Rio de Janeiro e é mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em 2020, foi transferido para Brasília e, dois anos depois, criado cardeal pelo Papa Francisco.

Cardeais brasileiros no Conclave:

Sérgio da Rocha, Primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, 65 anos.

Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos.

Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos.

Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos.

Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos.

João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos.

Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos.

De acordo com as regras da Igreja Católica, apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. Dos oito cardeais brasileiros, sete estão aptos a participar. O único excluído por idade é Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, que aos 87 anos ainda assim participará do Colégio dos Cardeais para discussões sobre assuntos inadiáveis da Igreja.

Ao todo, 133 cardeais estão habilitados para votar neste Conclave, que decidirá o sucessor de Francisco, falecido no dia 21 de abril. A expectativa é de que o novo Papa seja escolhido nos próximos dias, após uma série de votações realizadas em segredo na Capela Sistina.

