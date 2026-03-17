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ConcessionÃ¡ria realiza operaÃ§Ã£o emergencial em rodovias da regiÃ£o apÃ³s danos causados pelas chuvas

17 Mar 2026 - 15h04Por Jessica Carvalho R
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ConcessionÃ¡ria realiza operaÃ§Ã£o emergencial em rodovias da regiÃ£o apÃ³s danos causados pelas chuvas -

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista iniciou uma operação emergencial de recuperação de pavimento em diversas rodovias sob sua concessão, após os danos provocados pelas fortes chuvas das últimas semanas. Os trabalhos seguem entre os dias 17 e 21 de março de 2026, com intervenções em importantes vias do interior paulista.

Entre os trechos contemplados estão a Rodovia Washington Luís (SP-310), a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), além de rodovias como a SP-333, SP-351 e SP-323, que também passam por serviços emergenciais de manutenção.

Na região de São Carlos, os trabalhos se concentram principalmente na Washington Luís, com intervenções em alças de acesso, dispositivos e diversos trechos ao longo da rodovia, incluindo ligações com Ibaté e cidades vizinhas. As obras ocorrem tanto no período diurno, das 7h às 17h, quanto no noturno, das 21h às 7h.

De acordo com a concessionária, os serviços incluem recuperação de pavimento, tapa-buracos e melhorias emergenciais em pontos mais afetados, com o objetivo de garantir maior segurança e melhores condições de tráfego aos motoristas.

Durante a execução dos trabalhos, podem ocorrer interdições parciais de faixas e alterações no fluxo de veículos. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, programem seus deslocamentos com antecedência.

O cronograma das obras pode sofrer alterações conforme as condições climáticas. A programação completa está sendo divulgada pelos canais oficiais da concessionária.

 
 

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