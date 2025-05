Concerto “Sons do Interior” com Welton Nadai chega a São Carlos na próxima quinta-feira

O violonista Welton Nadai apresenta o concerto “Sons do Interior”, na próxima quinta-feira (29), às 19 horas, no Centro Cultural da USP São Carlos, localizado na Avenida Dr. Carlos Botelho, no Parque Santa Mônica. Com entrada gratuita e classificação indicativa livre, o evento traz a apresentação de composições clássicas à execução de músicas do cancioneiro popular.

O espetáculo une o universo erudito e o popular, com um repertório que destaca a força das tradições do interior e o diálogo entre culturas. Entre os compositores interpretados estão JS Bach, Heitor Villa-Lobos, Agustín Barrios e Joaquín Turina, ao lado de mestres da música popular como João Pernambuco, Pixinguinha, Luiz Gonzaga e Garoto, em arranjos especialmente concebidos por Pedro Cameron.

Com uma interpretação única, Welton Nadai resgata e exalta as raízes da música. "Este concerto nasceu do desejo de valorizar as melodias que surgem fora dos grandes centros, que muitas vezes carregam uma riqueza poética e musical impressionante. É uma homenagem ao interior, às suas histórias e à sua musicalidade", destaca o violonista.

O projeto “Sons do Interior” vem sendo apresentado em diferentes cidades e espaços culturais, sempre com a proposta de democratizar o acesso à música instrumental de qualidade, aproximando o público de obras consagradas e de sonoridades que fazem parte da identidade brasileira e latino-americana.

Serviço

Concerto: “Sons do Interior” com Welton Nadai

Data: 29 de maio de 2025

Horário: 19h

Local: Centro Cultural – USP São Carlos

Endereço: Av. Dr. Carlos Botelho – Parque Santa Mônica, São Carlos (SP)

Entrada: Grátis

Classificação indicativa: Livre

Por Vivian Guilherme/assessoria de imprensa

