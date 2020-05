Comunidades católicas iniciam campanha do cobertor em São Carlos

Crédito: Divulgação

As igrejas São João Batista, São Sebastião, Santo Antonio e Nossa Senhora de Fátima, com o apoio da Comunidade Lumen e Comunidade Missionária Divina Misericórdia iniciam neste sábado, 2, em parceria com a Associação de Moradores do Parque Fehr, uma campanha que visa arrecadar cobertores que serão destinados posteriormente para moradores de rua.

Segundo o padre João Victor Bulle, da Igreja São João Batista, no Jardim Santa Felícia, aproximadamente 25 voluntários das Pastorais dos Moradores de Situação de Rua de suas respectivas paróquias estarão trabalhando na campanha que irá contar ainda com a colaboração dos funcionários da portaria do Parque Fehr que trabalham 24h por dia e irão receber os donativos.

“As pessoas que puderem participar desta iniciativa, poderão ir diretamente na portaria do condomínio e deixar seu donativo”, disse o padre.

250 COBERTORES

João Victor informou que, de acordo com um censo realizado pela Prefeitura Municipal em 2019 há em São Carlos 246 moradores que vivem nas ruas e/ou albergados. “A princípio a ideia é tentar arrecadar 250 cobertores e doar pelo menos um para cada morador”, disse o religioso.

Ele informou que a campanha acontece pela primeira vez em São Carlos e que a iniciativa se deu devido a chegada do inverno. “Em tempo de pandemia da Covid-19 e com a proximidade do frio, achamos por bem realizar uma campanha deste tipo, com todos os cuidados para que possamos atingir nossa meta que é levar carinho e conforto para os moradores de rua e ao mesmo tempo proteger os voluntários com os protocolos de saúde”, salientou, ao lembrar que em 2019 a paróquia de São João Batista, por duas vezes, com o auxílio da Prefeitura municipal e de instituições filantrópicas acolheu em duas oportunidades moradores de sua em seu salão social.

“Foram em dois finais de semana (junho e agosto) quando o frio estava extremo. No ano passado, graças a Deus, nenhum óbito foi registrado em São Carlos devido ao frio e isso é uma vitória para nós, da igreja. Este ano pretendemos continuar a realizar várias ações para que possamos acolher nossos irmãos menos favorecidos”, finalizou.

CONTATO

O início da arrecadação de cobertores começa neste sábado, 2, e os donativos poderão ser deixados na portaria do Parque Fehr. Informações adicionais podem ser obtidas pelo fone 16 3376-2586 (WhatsApp) da paróquia São João Batista.

