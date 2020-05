Comunidade UFSCar pode reservar sua refeição dos Restaurantes Universitários pelo WhatsApp ou Facebook

Restaurantes Universitários da UFSCar buscam melhor atender a comunidade acadêmica durante pandemia - Crédito: Divulgação

Durante a quarentena, os Restaurantes Universitários (RUs) da UFSCar estão funcionando de modo adaptado. As refeições são entregues em marmitas e a comunidade UFSCar pode retirar a sua solicitando com 1 (um) dia de antecedência. Foram disponibilizados contatos pelo Facebook e WhatsApp. Pelo Facebook dos RUs e pelo Portal da Pró-Reitoria de Administração - ProAd é possível conhecer o cardápio das refeições que serão entregues.

São distribuídas 2 marmitas referentes ao almoço e ao jantar, com opção vegetariana. A Coordenadoria de Nutrição (CNutri) da UFSCar reforça que, de modo algum, a marmita do jantar deve ficar em temperatura ambiente até o consumo. Para evitar a proliferação de micro-organismos, a embalagem deve ser aberta apenas no momento da refeição. Caso não haja o consumo total das refeições, elas devem ser descartadas.

Horários e contatos para agendar a retirada de sua refeição*:

:: São Carlos - Todos os dias da semana, das 11h30 às 13h

WhatsApp: (16) 99754-4324

:: Sorocaba - De segunda a sábado (exceto feriados), das 11h às 13h

WhatsApp: (15) 9972-23102

:: Araras - De segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 11h30 às 12h30

WhatsApp: (19) 99712-3805

:: Lagoa do Sino - De segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 11h às 13h

WhatsApp: (15) 99840-6283

*Necessário agendar até as 14h do dia anterior.

O uso de máscara é obrigatório para a retirada das marmitas.

Para obter mais informações sobre transporte e armazenamento das refeições, consulte o Portal da ProAd (http://www.proad.ufscar.br/ru).

Além disso, a equipe responsável pelo RU disponibilizou uma sala virtual para atendimento. Os interessados podem acessar a sala, disponível também no Portal da ProAd, às segundas, quartas e sextas, das 14h às 15h.

