Comunidade Evangélica do Amor realiza Feijoada Solidária em prol de moradores de rua

Feijoada - Crédito: divulgação

Amanhã, dia 18 de maio, a Comunidade Evangélica do Amor promoverá uma Feijoada Solidária com o objetivo de arrecadar recursos para um projeto voltado às pessoas em situação de rua no Bairro Angelina. A ação acontece a partir das 12h, com retirada no endereço Rua Cândido de Arruda Botelho, 2121.

O valor é de R$ 60,00 e serve duas pessoas. As reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 93920-9300.

Participe dessa corrente do bem! Além de saborear uma deliciosa feijoada, você estará ajudando a transformar vidas. Faça já sua reserva e contribua para um impacto positivo em nossa comunidade.

