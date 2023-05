O SAAE - São Carlos comunica que está realizando uma Manutenção na rede de abastecimento de água no bairro Cidade Aracy II e que durante este período poderá comprometer o abastecimento de água no referido bairro.



Previsão de Conclusão: 03 horas



Para atualização das informações, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário através do nº 0800- 300-1520. A ligação é gratuita.

