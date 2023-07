A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que neste domingo (23/07), em virtude da realização do 2° Rolimã Fest, a Avenida São Carlos ficará interditada, das 8h às 17h, no trecho entre as ruas General Osório e Marechal, porém com controladores de acesso para o trânsito local.

A SMTT solicita para que os motoristas evitem o local, utilizando as rotas alternativas de desvio.

