Computação aplicada à educação na USP: curso abre novas chamadas para inscrição

Encontrar soluções utilizando as tecnologias da computação tornou-se um dos desafios cotidianos dos profissionais da área educacional. Quem deseja aprimorar os conhecimentos nesse campo ainda pode se inscrever na Pós-Graduação a Distância em Computação Aplicada à Educação, oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Foram abertas mais duas novas chamadas para inscrições: uma delas está ocorrendo agora e segue disponível até o dia 3 de novembro. Já a 3ª chamada, caso ainda restem vagas, será disponibilizada de 9 de novembro a 18 de dezembro.

Para se inscrever, não é necessário possuir formação prévia em computação e programação, basta ter concluído uma graduação em qualquer área. O curso é pago, e são 480 horas de aprendizagem divididas em 11 disciplinas e quatro módulos, tudo oferecido a distância.

A Pós-Graduação em Computação Aplicada à Educação é uma jornada de 21 meses pelos conceitos, práticas e ferramentas mais avançadas na área de computação, que dão apoio aos processos de ensino e aprendizagem. Nesse trajeto, os alunos terão a oportunidade de compreender os impactos dessas tecnologias no ecossistema educacional.

Entre os assuntos que serão abordados estão, por exemplo, inteligência artificial na educação, realidade virtual e aumentada aplicadas a situações de ensino, personalização da aprendizagem em ambientes virtuais, gamificação, computação afetiva, criatividade e metacognição.

Como participar – Para se inscrever na especialização, basta realizar o cadastro no sistema online disponível no site do curso. A taxa de inscrição é de R$ 180. Serão selecionados, no máximo, 300 candidatos de todo o Brasil. O processo seletivo consistirá na análise do currículo do interessado, que levará em conta as atividades descritas no edital. O resultado será divulgado no site do curso e enviado por e-mail.

Após a divulgação, o candidato aprovado deverá manifestar interesse na vaga, também via e-mail, e efetuar o pagamento da taxa de matrícula (R$ 465) em até sete dias. O valor da taxa é idêntico ao da mensalidade do curso, que totaliza 21 parcelas de R$ 465.

As aulas no ambiente online começarão dia 24 de fevereiro de 2021 e o primeiro encontro presencial opcional terá sua data divulgada futuramente.

