Compradores do módulo 3 do Ipê-Mirim questionam prazo de entrega das casas

IPÊ Mirim - Crédito: Site da RPS

Compradores do módulo 3 do residencial Ipê-Mirim entraram em contato com o portal São Carlos Agora pedindo informações sobre a entrega do empreendimento, que segundo eles teria sido prometida para agosto de 2022.

“Há quase 3 anos, adquiri uma casa no módulo 3 do Residencial Ipê Mirim através da RPS. Desde dezembro de 2022, venho enfrentando a situação de pagar juros de obra maiores do que as parcelas. A construção alcançou 95% de conclusão desde novembro, e embora tudo esteja pronto, a RPS ainda não estabeleceu um prazo para a entrega das moradias. No momento da compra com a imobiliária, o corretor me informou que a entrega ocorreria em agosto de 2022, porém, atualmente, estamos em 29/07/2023, e ainda não há previsão definida para a entrega. Os juros da obra têm sido cobrados mensalmente, o que tem gerado dificuldades para muitos, como eu, que estão pagando aluguel e prestações, impactando significativamente nosso orçamento”, disse Ricardo Rodrigues.

O que diz a RPS

O São Carlos Agora entrou em contato com a construtora para obter uma resposta.

Segundo a direção da empresa, a obra está 100% concluída, apenas aguardando emissão de alvarás e documentações pertinentes que são de responsabilidade de órgãos municipais.

Ainda segundo a construtora, o cronograma de entrega está dentro do prazo firmado em contrato, tanto com a Caixa, tanto com os clientes. O prazo final estipulado em contrato com a Caixa para entrega do módulo 3A é 04/10/2024 e do módulo 3B 28/10/2024.

Leia Também