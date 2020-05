Competição abre oportunidades para alunos do ensino médio da rede público

Crédito: Divulgação

O “Programa Vem pra USP!” recebe até às 22 horas do dia 24 de julho as inscrições para a 4ª Edição da Competição USP de Conhecimentos (CUCo), cujo prazo foi prorrogado em virtude do impacto da pandemia da Covid-19.

A inscrição é on-line, podendo ser feita até mesmo pelo celular, bastando clicar AQUI https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos e fazer o cadastro, informando os dados pessoais. Lembrando que o interessado precisa estar regularmente matriculado no ensino médio público paulista.

Entre os dias 10 e 14 de agosto será realizada a primeira fase, também on-line, com testes de múltipla escolha sobre Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Humanas e da Natureza. Aqueles que tiverem melhor desempenho avançam para a segunda fase, que é realizada na própria escola onde o aluno estuda.

De acordo com a classificação e o ano do curso, o aluno premiado pode ter isenção da taxa do vestibular (Fuvest), acessar plataforma com conteúdo exclusivo de estudo, fazer visitas monitoradas à USP e até participar de pré-iniciação científica, com bolsa-auxílio.

Somente no último vestibular da Fuvest, mais de 500 alunos participantes da CUCo foram aprovados para ingressar em um dos cursos de graduação da USP.

“A CUCo é mais que uma competição. É uma oportunidade. Ela busca despertar no estudante o interesse pelo curso superior e ainda oferece acesso para que ele complemente seus estudos e conheça um pouco mais do ambiente universitário”, explica o vice-reitor da Universidade de São Paulo, Antonio Carlos Hernandes, coordenador do “Vem pra USP!”. O programa tem como parceiros a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Fuvest (fundação responsável pelo vestibular da USP).

Além dos alunos, também são premiados os professores incentivadores – com kits e tablets - e as escolas com maior índice de participação, de acordo com o regulamento. Nesse caso, a premiação é em dinheiro e deve ser revertida em benefício da própria escola.

Informe-se pelo site www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também