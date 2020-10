Como o MBA em Ciências de Dados mudou as carreiras dos participantes

Crédito: Divulgação

Quem está no mercado de trabalho sabe a dificuldade que é arrumar tempo para tarefas que não sejam as atribuições que o próprio emprego exige. Ao mesmo tempo, a capacitação profissional é uma necessidade. E quanto mais ágil, eficiente e de qualidade os cursos, melhor o aproveitamento.

No início deste ano, cumprindo sua principal premissa de fazer interagirem a matemática e indústria, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), em parceria com o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP) lançaram o MBA em Ciências de Dados, o primeiro da área oferecido a distância por uma universidade pública.

A proposta de mudar a vida profissional dos participantes em um ano foi percebida quase na totalidade. Arion Melkan de Freitas é Engenheiro de Software no Itaú Unibanco e integra a primeira turma. "Quando soube que esse MBA estava sendo oferecido, não pensei duas vezes. Passado esses 10 meses de curso, só tenho a agradecer, especialmente pela relação da teoria com a prática. Quando você entra nesse curso, você não tem um certificado garantido. É preciso muita dedicação para realizar as atividades, provas e o trabalho de conclusão de curso, além da assimilação dos conhecimentos. Tive muitos ganhos na percepção de padrões que encontramos quando tratamos os dados, trabalho melhor com python, com análise exploratória e identificação dos dados que realmente geram informação ao cliente. Além disso, o MBA já me ajudou a prestar alguns processos seletivos para direcionar a minha carreira para área de Ciências de Dados, esse é um objetivo que eu tenho", disse Arion.

Para Ricardo Grego, Senior Business Analyst no NuBank, o MBA em Ciências de Dados se destacou pela carga teórica, aliada às aplicações práticas." É um ótimo equilíbrio para entender muito bem o que é Ciências de Dados e como utilizar todo esse ferramental matemático e estatístico. O formato de aulas e monitorias EAD foram muito bem estruturados, com equipe de professores e monitores de altíssimo nível. Eu, que trabalho com análise de dados, já enxergo muitas aplicações em minha atividade profissional atual e diversas possibilidades de desenvolvimento de carreira".

Um dos diferenciais do curso é o fato de contar com uma das melhores equipes de cientistas da computação, estatística e matemática aplicada do país. "Ministrar o curso de Aprendizado Dinâmico para o MBA foi uma experiência interessantíssima, pois pude discutir temas relevantes para a análise de dados coletados ao longo do tempo, como modelos de séries temporais, redes dinâmicas e análise de sobrevivência. No curso, trabalhamos com problemas práticos atuais, precedidos de desenvolvimentos teóricos e com referências de qualidade. Como o curso é oferecido pela USP, os alunos têm acesso amplo à infraestrutura online da universidade, como repositórios de livros e artigos. Tive retornos extremamente positivos dos alunos. Analisamos dados de diversas naturezas, como aplicações das áreas médica, financeira, biológica, e inclusive dados epidemiológicos de COVID-19. Os tutores fizeram um excelente trabalho também, oferecendo todo o apoio teórico e computacional para o desenvolvimento das práticas propostas em cada aula. Considero o curso um sucesso, que traz retorno a curto prazo à carreira dos alunos, como inclusive já foi relatado por alguns deles", comentou Cibele Russo, Professora Doutora em Estatística do ICMC.

"Não menos importante é destacar que a primeira edição do MBA realmente trouxe problemas das empresas onde os participantes trabalham para que fossem solucionados por nossa equipe de especialistas, sendo que, o nosso maior objetivo, de dar aos alunos as ferramentas e o conhecimento para tomadas de decisões nas empresas que atuam, foi cumprido. Ganham os profissionais e as indústrias de forma geral.", observou o coordenador do MBA, Francisco Louzada Neto.

Francisco lembra ainda que o MBA oferece diploma chancelado pela USP, um diferencial em qualquer currículo." Convido a todos para integrar esse novo mundo da informação digital. O processo seletivo para a segunda turma já começou!".

