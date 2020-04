Como estudar no período de quarentena? Pedagoga do IFSP São Carlos dá as dicas!

Crédito: Divulgação

Estudar no período de quarentena não é nada fácil. Estamos vivemos um momento em que a mudança brusca de rotina causou grande impacto em nossas vidas e é preciso reorganização.

A Pedagoga do IFSP São Carlos, Karyn Meyer, nos dá uma série de dicas que são fundamentais para que consigamos estudar.

Ela explica que estudar durante este período de isolamento social pode ser mais difícil do que parece. Isso porque, além das dificuldades normais, há a questão da quebra da rotina e da ansiedade que muitas pessoas estão vivenciando neste momento. Um outro fator que pode tornar a atividade de estudos mais complexa é dificuldade de concentração, uma vez que muitas famílias estão utilizando o mesmo ambiente para todos seus membros trabalharem / estudarem. Mas isso não significa que a tarefa seja impossível. Há algumas maneiras de tornar o estudo possível e produtivo ao longo desta quarentena.

E quais são as dicas que a Karyn nos deu?

1) Organize-se. Faça uma lista das atividades que precisa fazer, disciplinas que precisa estudar, trabalhos para entregar e etc. Esta lista torna possível visualizar tudo que tem para fazer, tornando possível definir prazos para a realização de cada atividade. Organize seu espaço de estudos, evitando elementos que possam causar distrações. Organize seu horário. Muitas vezes é melhor estudar menos tempo com maior qualidade do que um tempo longo com muitas distrações. Considerando que toda sua família está em casa, procure estudar em um horário e um lugar em que você consiga estar sozinho. Isso pode ser combinado com seus familiares, se necessário.

2) Siga uma rotina. Mesmo que você não esteja indo ao trabalho nem à escola, tente seguir uma rotina, com horários definidos para acordar, almoçar, jantar, estudar, descansar, etc. Isso facilitará sua organização como um todo.

3) Cumpra o que programou. Muitas vezes, quando temos muito tempo disponível, acabamos deixando as atividades para depois, pois sempre achamos que vai dar tempo. Evite mudar os prazos que propôs, pois postergar as atividades pode transformá-las em uma bola de neve.

4) Cuide da sua saúde. Sem mente e corpo saudáveis, fica mais difícil conseguir se concentrar e ter um bom desempenho nos estudos.

5) Utilize a internet de forma inteligente. Não se perca nos cliques e tenha foco nos seus objetivos. A internet é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser utilizada a seu favor.

Vamos colocar em prática? Com estas dicas podemos retomar ou melhorar nossos momentos de estudos! Não podemos esquecer que é o estudo é um investimento em nós mesmos, tanto em conhecimento, como em essência! Vamos nos aprimorar? Bons estudos!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também