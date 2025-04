Como conhecer carreiras e cursos oferecidos pela USP? Visitas monitoradas estão com inscrições abertas

O Programa USP e as Profissões , que oferece visitas monitoradas gratuitas a unidades de ensino, institutos de pesquisa, centros culturais, museus e outros órgãos da Universidade, está com inscrições abertas. Promovido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP, o programa é direcionado a estudantes do ensino médio e de cursos pré-vestibulares que estão decidindo qual carreira seguir. Para participar, os interessados devem acessar o site , consultar os dias disponíveis e realizar a inscrição. As vagas são limitadas.

A ideia é aproximar o público do cotidiano universitário, promovendo o contato direto com ambientes de ensino e pesquisa da USP. Os participantes têm a oportunidade de conhecer pessoalmente salas de aula, laboratórios, simuladores e demais espaços acadêmicos. Além disso, permite a interação com a comunidade universitária, possibilitando vivenciar a rotina das faculdades e institutos.

As visitas monitoradas estão disponíveis até o mês de outubro e abrangem faculdades de todas as áreas do conhecimento, distribuídas pelos campi da USP no estado de São Paulo. Também fazem parte do roteiro instituições como o Centro de Biologia Marinha (Cebimar), o Museu de Zoologia (MZ), o Museu do Ipiranga e o Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE). A duração média de uma visita monitorada é de três horas, podendo variar de acordo com a unidade. Algumas visitas já têm vagas esgotadas, mas muitas delas programaram mais de uma visita, com inscrições a serem abertas em breve.

No caso do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos , a primeira visita ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 24 de abril, das 9 às 12 horas. Ainda há vagas disponíveis e as inscrições podem ser realizadas neste link: https://icmc.usp.br/e/1037d .



Confira todas as oportunidades de visitas: https://icmc.usp.br/e/3df6f