Comitiva Haras Querência Country arrecada brinquedos para o Dia das Crianças

SIGA O SCA NO

Com o lema “Não somos diferentes. Apenas fazemos coisas de um jeito diferente”, a Comitiva Haras Querência Country realiza uma campanha que tem como intuito arrecadar brinquedos que serão doados para crianças de famílias carentes.

De acordo com um dos integrantes da Comitiva, Samuel Cunha, vários voluntários trabalham há dois meses na campanha que tem como meta arrecadar um grande número de brinquedos que serão entregues no Dia das Crianças, que é comemorado no dia 12 de outubro.

Samuel disse que a Comitiva Haras Querência Country está em contato com algumas famílias do São Carlos 8 e que podem ser doados brinquedos novos ou em bom estado de conservação.

Ele enfatizou ao São Carlos Agora, que a Comitiva não arrecada dinheiro. Busca somente a doação de brinquedos e quem quiser participar da ação social, basta entrar em contato pelo fone 16 997326262.

Leia Também