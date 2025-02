Comitê de Lutas de São Carlos realiza ação pelo fim da escala 6x1

Crédito: Divulgação

Neste final de semana, o Comitê de Lutas de São Carlos realizou uma mobilização no Shopping Iguatemi em defesa do fim da escala de trabalho 6x1 e da redução da jornada de trabalho. A ação faz parte do 3º Dia Nacional de Mobilização Pelo Fim da Escala 6x1 e Pela Redução da Jornada de Trabalho, que reúne atividades em diversas cidades do Brasil.

O objetivo da iniciativa foi chamar atenção para a necessidade de mudanças na legislação trabalhista, que mantém a jornada de trabalho inalterada há quase um século. Os manifestantes defendem a implementação da jornada de 30 horas semanais no modelo 4x3, sem redução salarial e sem perda de direitos.

"Precisamos de mais tempo para lazer, descanso e cultura, com qualidade de vida. Reduzir a jornada é fundamental para isso", destacou um dos participantes do ato.

A mobilização faz parte de um movimento nacional que busca pressionar autoridades e empregadores para garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida aos trabalhadores.

