Comitê de crise social é formado na paróquia São Nicolau de Flüe em São Carlos

Crédito: Divulgação

Desde o dia 21 de abril, a paróquia São Nicolau de Flüe, no Jardim Botafogo, em São Carlos formou um comitê de crise social para atender as pessoas em vulnerabilidade social em tempos da pandemia de coronavírus.

O comitê é composto por cinco pessoas, mais um assessor da Secretaria de Assistência social de São Carlos, o diácono Claudio Biason, Padre Paulo Borges e o pároco Padre Robson Caramano.

O comitê já atendeu 53 famílias, sendo que 42 são assistidas pelas conferências da paróquia. “Nosso atendimento será único e exclusivamente na área de abrangência geográfica de nossa paróquia, somando a nós essas 42 famílias já assistidas e que são no Residencial Eduardo Abdelnur e no Jardim Deputado José Zavaglia. Quero que cada um se sinta junto nesse momento. Nossa oração nos fortalecerá. Que não tenha entre nós ninguém que se sinta sozinho. Estamos todos juntos nessa”, enfatizou Pe. Robson.

COMO VOCÊ PODE AJUDAR?

O comitê conta com uma logística de apoio, através da qual se tem um contato direto para doações através do telefone: 016 996361657. Todas as doações serão coletadas nas casas das pessoas ou serão combinadas formas de entrega.

COMO FUNCIONA?

No dia, rua e hora marcada uma equipe pequena de pessoas fora do grupo de risco, irá até sua residência, você que fará a doação irá deixar sua doação na frente de sua casa, o donativo será coletado, e encaminhado ao salão da paróquia, chegando lá uma outra equipe fará a higienização dos produtos e o descarte das sacolas. Todos os voluntários estarão devidamente equipados com máscaras e luvas. A partir da lista de famílias assistidas e necessitadas farão a entrega no mesmo molde da coleta. As doações serão entregues e as famílias acompanhadas.

DO QUE PRECISAM NO MOMENTO?

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS: feijão, arroz, café, fubá, açúcar, farinha de trigo, leite em pó, leite, óleo, molho de tomate, macarrão, sardinha em lata.

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA: sabonete, papel higiênico, fralda geriátrica, sabão em pó, sabão, água sanitária e desinfetante.

Se você mora em condomínio você pode usar da mesma estratégia para fazer a coleta em seu condomínio, contate o comitê e eles irão retirar as doações. Para outras informações você pode contatar o telefone de apoio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também