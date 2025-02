Comitê da dengue define arrastão para combater o mosquito Aedes Aegypti no Icaraí e Aparecidinha

Compartilhar no facebook

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 17, mais uma reunião do Comitê de combate à dengue no Paço Municipal. A reunião contou com os secretários de saúde, assistência social, serviços públicos e responsáveis pela empresa terceirizada de limpeza da cidade e profissionais ligados a saúde e serviços.

Durante a reunião que traça estratégias de combate ao mosquito Aedes Aegypti duas vezes por semana, ficou definido um arrastão para combater o mosquito Aedes Aegypti no Icaraí e Aparecidinha. A ação terá início nesta quarta-feira 19 e deverá se estender até o final de semana.

O arrastão será voltado para o recolhimento de itens descartáveis, resíduos que acumulam água e outros materiais que podem se tornar criadouros do mosquito da dengue, além da visita nas casas orientando os moradores e também eliminando o foco do mosquito.

