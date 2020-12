Comissão finaliza processo de transição da administração municipal

Membros da Comissão de Acompanhamento da Transição da Administração Municipal reunidos no paço municipal - Crédito: Divulgação

Membros da Comissão de Acompanhamento da Transição da Administração Municipal estiveram reunidos na manhã de sexta-feira (11/12), no Paço Municipal, para finalizar o processo de transição de governo para a gestão 2021-2025. Mesmo não sendo necessário em caso de reeleição, o processo de transição foi realizado para mostrar toda a transparência das atividades nos primeiros quatro anos do governo Airton Garcia.

A transição de governo faz parte do Decreto Municipal Nº 546, de 27 de novembro de 2020, em cumprimento da Lei Municipal nº 12.575, de 28 de junho de 2000. A comissão é formada por representantes da Prefeitura, e também, da Câmara Municipal.

Foram nomeados para a comissão o secretário de Planejamento e Gestão, Caco Colenci; o diretor do Departamento de Governança Corporativa, Dante José Donato, o Procurador Geral do Município, Alexandre Carreira Martins Gonçalves, o diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Tibério Penela, o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Legislação Participativa do atual mandato do Poder Legislativo de São Carlos, vereador Marquinho Amaral e pela presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do atual mandato do Poder Legislativo de São Carlos, a vereadora Laíde das Graças Simões.

Durante as reuniões foram expostos todos os documentos com informações internas e públicas da administração municipal, como questões financeiras e ações de cada secretaria durante os últimos 4 anos.

Dentro do processo, a Câmara Municipal tem um importante papel na moderação das ações do governo municipal que deixa a gestão, com o governo que assumi a Prefeitura.

De acordo com o a presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Poder Legislativo de São Carlos, a vereadora Laíde das Graças Simões, os dados comprovam tudo que já foi explanado pelas secretarias durante as audiências na Câmara, não deixando dúvidas sobre a transparência para a conclusão do processo.

“É o papel da Câmara e dos vereadores acompanhar esse processo e o movimento da Prefeitura. A transparência é o primeiro ponto para estarmos aqui reunidos, a gente já vem acompanhando esse trabalho durante as audiências públicas que realizamos com os secretários municipais nesses últimos 4 anos. Está tudo certo, a ata já está assinada e o processo de transição por nossa parte está concluído”, finalizou Laíde Simões.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também