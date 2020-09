Comissão de saúde cobra Secretaria sobre providências no Samu

Crédito: Divulgação

Após fiscalização nas instalações do Samu realizada na manhã desta quinta-feira, 24, pelo vereador Elton Carvalho (Republicanos) e pela vereadora Cidinha do Oncológico (PP), ambos da Comissão de Saúde e Promoção Social, diversos questionamentos foram direcionados à Secretaria Municipal de saúde.

Conforme amplamente divulgado pela mídia, 10 servidores foram afastados por testarem positivo para Covid-19.

A fiscalização teve como objetivo compreender as causas da infecção, analisar o fornecimento de EPI’s, os protocolos, as medidas preventivas e sanitárias tomadas pelo Samu, a necessidade de reposição dos servidores, a infraestrutura e logística operacional de um serviço tão essencial para a cidade.

O presidente da comissão, Elton Carvalho, mostrou preocupação com diversos pontos levantados durante a fiscalização.

“Providências devem ser tomadas para melhorar o ambiente de trabalho onde esses profissionais atuam. As duas opções existentes são bem limitadas, tanto a sala utilizada atualmente por questões de espaço físico quanto a sala que deverá ser adaptada, então o objetivo é fazer o melhor em cima do que têm disponível. O Secretário Marcos já se comprometeu em fazer as mudanças necessárias, mas queremos saber como e quando. Precisa ser feito logo para evitar novos casos de Covid-19”, afirmou o parlamentar.

O vereador destacou ainda outros pontos muito preocupantes no qual a comissão se comprometeu em cobrar providências e explicações junto a Secretaria.

“Além dos casos positivos de Covid-19, me preocupa muito que após a saída de duas enfermeiras do SAMU, não houve reposição conforme fomos informados.

A vereadora Cidinha demonstrou preocupação com o fornecimento adequado de EPI’s, limpeza e com a participação da vigilância sanitária.

“Estamos fazendo um levantamento se a Secretaria de Saúde forneceu EPI’s adequados aos servidores do Samu desde março. Além disso vamos pedir cópias dos pareceres da Visam para saber se todos os protocolos estão em conformidade com as normas”, disse a parlamentar. “Vamos pedir uma atenção maior da prefeitura junto a infraestrutura do Samu. Fica evidente a necessidade de manutenção na estrutura predial e operacional”, finalizou.

