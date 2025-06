Comissão da Câmara se reúne após caso de racismo em evento com professores da rede municipal

Compartilhar no facebook

Vereadores Paulo Vieira, Larissa Camargo, Elton Carvalho e Lucão Fernandes. - Crédito: SCA

Os vereadores da Comissão de Combate ao Racismo, Direitos Humanos, Diversidade e Proteção Social da Câmara Municipal de São Carlos se reuniram na tarde desta sexta-feira (27) para discutir um caso de racismo ocorrido durante uma formação destinada a professores da rede municipal de ensino, nesta quarta-feira (26), no Anfiteatro Jorge Caron da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos.

Participaram da reunião os vereadores da Comissão, Larissa Camargo (presidente), Elton Carvalho (secretário) e Paulo Vieira (membro), além do presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes (PP).

A comissão deliberou que será feito um boletim de ocorrência online, além da publicação de uma nota de repúdio, reafirmando o compromisso da Câmara Municipal e da comissão com a luta antirracista e com a defesa da dignidade humana.

Sobre o caso - O episódio aconteceu durante uma apresentação sobre a Lei 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Segundo relatos, uma fala proferida por uma docente presente no evento foi interpretada por parte dos participantes como sendo de cunho racista, gerando forte reação no ambiente.

A situação ganhou repercussão nas redes sociais e acendeu o alerta para a necessidade de reforçar a formação continuada de profissionais da educação, especialmente no que diz respeito à equidade racial e respeito à diversidade.

A comissão deve acompanhar o caso de perto e atuar para que medidas sejam tomadas com responsabilidade e respeito à legalidade.

