Comércio terá horário especial para o Dia dos Pais

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) autorizaram o funcionamento do comércio varejista tradicional de São Carlos e Ibaté em horário estendido até às 22h na antevéspera do Dia dos Pais, sexta-feira, 8 de agosto.

Nos sábados, dias 2 e 9 de agosto (véspera da data comemorativa), o comércio funcionará das 9h às 17h. O Dia dos Pais será celebrado no domingo, 10 de agosto.

No dia 15 de agosto (sexta-feira), feriado municipal em São Carlos e Ibaté em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, o comércio estará fechado.

As lojas das duas cidades também funcionarão em horário estendido, até às 22h, na Black Friday, sexta-feira, 28 de novembro. No sábado seguinte, 29 de novembro, o atendimento será das 9h às 17h.

Já está autorizada, ainda, a abertura do comércio no feriado de 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República – das 9h às 13h.

