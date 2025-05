Calçadão de São Carlos - Crédito: divulgação

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) autorizaram a extensão do horário de funcionamento do comércio varejista tradicional de São Carlos e Ibaté neste sábado, véspera do Dia das Mães, até às 17h.

O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio varejista, ficando atrás apenas do Natal.

Leia Também