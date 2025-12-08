Comércio fica aberto até 22h a partir desta segunda-feira

Loja com decoração de Natal -

O comércio de São Carlos e Ibaté passa a funcionar em horário especial a partir desta segunda-feira, 8 de dezembro. A medida segue a nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada entre o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região).

O acordo define o calendário de datas especiais válido de dezembro de 2025 a novembro de 2026, autorizando a ampliação do expediente em épocas de maior movimentação do varejo. Dezembro, considerado o mês mais forte para o setor, terá abertura estendida em diversos dias para atender a demanda do período natalino.

Entre os dias 8 e 23, de segunda a sexta-feira, as lojas funcionarão das 9h às 22h. Já nos sábados (dias 6, 13 e 20) e nos domingos (dias 14 e 21), o horário será das 9h às 17h. Na véspera de Natal, dia 24, o atendimento será das 9h às 18h. As lojas permanecerão fechadas no dia 25.

No último dia do ano, 31 de dezembro, o expediente será das 9h às 13h. Nos dias 1º e 2 de janeiro de 2026, o comércio não abrirá.

