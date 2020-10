Comércio estará aberto neste feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças

12 Out 2020 - 08h33

Crédito: Divulgação

O comércio tradicional de São Carlos poderá abrir de forma opcional nesta segunda-feira, 12 de Outubro, das 9h às 16h – Dia das Crianças e feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

O trabalho do comércio nesse feriado foi determinado antes da pandemia da Covid-19, em novembro de 2019, em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) assinada entre o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários).

