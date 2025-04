Comércio estará aberto das 9h às 13h nesta segunda-feira, feriado de Tiradentes

Região do Calçadão em São Carlos - Crédito: divulgaçãoi

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) autorizaram a abertura do comércio de São Carlos e Ibaté, SP, no Feriado de Tiradentes (dia 21 de abril, segunda-feira), das 9h às 13h.

Bancos - De acordo com o calendário da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), não haverá expediente bancário no feriado de Tiradentes.

Poupatempo - As unidades estarão fechadas para atendimento presencial no feriado nesta segunda-feira.

Os restaurantes populares do São Carlos VIII, Cidade Aracy, Antenor Garcia e Santa Felícia não abrem, retornando o atendimento na terça-feira (22/04). Os restaurantes populares dos bairros São Carlos VIII e Santa Felícia atendem a população das 11h30 às 13h e os restaurantes dos bairros Cidade Aracy e Antenor Garcia o atendimento é das 18h às 19h30.

Já o Mercado Municipal segue o horário do comércio e estará aberto nesta segunda-feira (21/04), das 9h às 13h e retomar horário normal na terça-feira (22/04).

O Parque Ecológico "Dr. Antonio Teixeira Vianna", localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena km 2, não abre para visitação pública na segunda-feira (21/04),

