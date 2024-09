Comércio estará aberto até às 13h neste sábado, feriado nacional de 07 de Setembro

SIGA O SCA NO

Avenida São Carlos, no Centro de São Carlos - Crédito: SCA

O comércio de São Carlos e Ibaté estará aberto das 9h às 13h, neste sábado (7), Feriado Nacional de 07 de Setembro (Independência do Brasil), No sábado (14), as lojas abrem das 9h às 17h.

Além desse feriado, as lojas de São Carlos e Ibaté também já estão autorizadas a funcionar nos feriados de 12 de outubro (sábado) – Feriado de Nossa Sra. Aparecida e Dia das Crianças e no feriado de 15 de novembro de 2024 (sexta-feira) – Proclamação da República, sempre das 9h às 13h.

Leia Também