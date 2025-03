Região do Calçadão em São Carlos - Crédito: divulgaçãoi

As agências bancárias e as lojas do comércio local retomam as atividades a partir do meio-dia desta quarta-feira de cinza.

A Prefeitura de São Carlos decretou ponto facultativo na segunda-feira (03/03), na terça (04/03) e na quarta-feira de cinzas (05/03) e o atendimento das repartições voltam em horário normal nesta quinta-feira.

