Comércio de São Carlos terá horário especial em novembro

Comércio de São Carlos - Crédito: divulgação

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) autorizaram a abertura do comércio de São Carlos e Ibaté no feriado nacional de 15 de novembro (sábado), Proclamação da República, das 9h às 13h.

Além disso, as lojas das duas cidades poderão funcionar em horário estendido durante a Black Friday, no dia 28 de novembro até às 22h, e no sábado (29 de novembro), das 9h às 17h. Nos demais feriados do mês, o comércio permanecerá fechado.

Confira os horários de funcionamento do comércio em novembro:

Dias 1 e 8 (sábados): 9h às 17h

Dia 2 (domingo) – Feriado de Finados: fechado

Dia 4 (terça-feira) – Aniversário de São Carlos: fechado

Dia 15 (sábado) – Proclamação da República: 9h às 13h

Dia 20 (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra: fechado

Dia 28 (sexta-feira) – Black Friday: 9h às 22h

Dia 29 (sábado) – Pós-Black Friday: 9h às 17h

